BRIEF-Vista Outdoor Posts Q3 Adjusted Earnings Per Share $0.13

Feb 8 (Reuters) - Vista Outdoor Inc:
* VISTA OUTDOOR ANNOUNCES SOLID FY18 THIRD QUARTER OPERATING RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.07, REVENUE VIEW $565.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $65 MILLION
* VISTA OUTDOOR RAISES FY18 FINANCIAL GUIDANCE FOR FREE CASH FLOW
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.57, REVENUE VIEW $2.25 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY18 FREE CASH FLOW IN A RANGE OF $175 MILLION TO $185 MILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $2.25 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY18 INTEREST EXPENSE OF APPROXIMATELY $50 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: