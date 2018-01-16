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January 16, 2018 / 12:36 PM / a day ago

BRIEF-Visteon Announces $500 Mln Share Repurchase Authorization

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Visteon Corp:

* VISTEON ANNOUNCES NEW $500 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION

* VISTEON CORP - BOARD AUTHORIZED AN ADDITIONAL SHARE REPURCHASE PROGRAM OF UP TO $500 MILLION OF COMMON STOCK TO BE EXECUTED THROUGH 2020

* VISTEON CORP - EXPECTS TO FUND THE SHARE REPURCHASES THROUGH FREE CASH FLOW GENERATION

* VISTEON - SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION IS IN ADDITION TO $400 MILLION AUTHORIZED BY BOARD IN JAN 2017, OF WHICH $200 MILLION BEEN COMPLETED BY DEC 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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