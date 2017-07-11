FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Vistin Pharma announces sale of its opioids and CMO business
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
Election failure shakes confidence in May's strategy
the road to brexit
Election failure shakes confidence in May's strategy
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
WORLD
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
Kenyans stockpile food, Kenyatta appeals for peaceful vote
kenya
Kenyans stockpile food, Kenyatta appeals for peaceful vote
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 11, 2017 / 10:08 AM / a month ago

BRIEF-Vistin Pharma announces sale of its opioids and CMO business

Reuters Staff

1 Min Read

July 11 (Reuters) - VISTIN PHARMA ASA

* REG-VISTIN PHARMA ASA : VISTIN PHARMA ANNOUNCES THE SALE OF ITS OPIOIDS AND CMO BUSINESS

* ‍TRANSACTION WILL HAVE A POSITIVE NET CASH EFFECT OF NOK 140 - 150 MILLION, BEFORE ANY TRANSACTION COSTS​

* ENTERED A SALES AND PURCHASE AGREEMENT WITH TPI ENTERPRISES LIMITED ("TPE") FOR SALE OF ITS OPIOIDS AND TABLET MANUFACTURING BUSINESS (CMO)

* TPE WILL PAY A CASH CONSIDERATION OF NOK 100 MILLION, AS WELL AS VALUE OF INVENTORY TRANSFERRED AT DATE OF CLOSING

* TRANSACTION IS EXPECTED TO BE CLOSED EARLY IN Q4 OF 2017. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.