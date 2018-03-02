BRIEF-Visual Intl Receives Second Drawdown Under Milost Funding Deal

March 2 (Reuters) - VISUAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD :
* OF SECOND DRAW DOWN IN RELATION TO FUNDING AGREEMENT BETWEEN VISUAL AND MILOST GLOBAL INC
* ISSUED A SECOND DRAW DOWN NOTICE IN NOVEMBER 2017 FOR R2 MILLION UNDER EQUITY FACILITY SIGNED WITH MILOST
* PROCEEDS OF SECOND DRAW DOWN RECEIVED IN FULL ON 27 FEBRUARY 2018 AND WILL BE USED FOR VISUAL’S WORKING CAPITAL
* TRANSACTION WAS FACILITATED AND ARRANGED ON BEHALF OF VISUAL BY PALEWATER ADVISORY GROUP INC
* DETAILS REGARDING ISSUE OF VISUAL SHARES TO MILOST IN RESPECT OF SECOND EQUITY DRAW DOWN WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE Source text for Eikon: Further company coverage: