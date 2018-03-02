FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
Financials
March 2, 2018 / 6:16 AM / 2 days ago

BRIEF-Visual Intl Receives Second Drawdown Under Milost Funding Deal

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - VISUAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD :

* OF SECOND DRAW DOWN IN RELATION TO FUNDING AGREEMENT BETWEEN VISUAL AND MILOST GLOBAL INC​

* ‍ISSUED A SECOND DRAW DOWN NOTICE IN NOVEMBER 2017 FOR R2 MILLION UNDER EQUITY FACILITY SIGNED WITH MILOST​

* ‍PROCEEDS OF SECOND DRAW DOWN RECEIVED IN FULL ON 27 FEBRUARY 2018 AND WILL BE USED FOR VISUAL’S WORKING CAPITAL​

* ‍TRANSACTION WAS FACILITATED AND ARRANGED ON BEHALF OF VISUAL BY PALEWATER ADVISORY GROUP INC​

* ‍DETAILS REGARDING ISSUE OF VISUAL SHARES TO MILOST IN RESPECT OF SECOND EQUITY DRAW DOWN WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.