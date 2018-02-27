FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Business
Technology
The Trump Effect
Environment
China
Entertainment
The Wider Image
Consumer Products & Retail News
February 27, 2018 / 11:10 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Vitamin Shoppe Posts Q4 GAAP Loss Of $0.75 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Vitamin Shoppe Inc:

* VITAMIN SHOPPE, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 RESULTS

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.75

* Q4 SALES FELL 11.8 PERCENT TO $268.8 MILLION

* Q4 ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.17

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.20, REVENUE VIEW $269.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CHIEF EXECUTIVE OFFICER COLIN WATTS TO LEAVE IN MAY

* ALEXANDER SMITH APPOINTED EXECUTIVE CHAIRMAN

* VITAMIN SHOPPE QTRLY TOTAL COMP. SALES DOWN 4.6 PERCENT, OR DOWN 3.2% ADJUSTED FOR HOLIDAY TIMING

* VITAMIN SHOPPE - WITH RESPECT TO NUTRI-FORCE, CO EXPLORING STRATEGIC ALTERNATIVES, INCLUDING POTENTIAL SALE

* SEES FULL YEAR COMPARABLE SALES OF LOW TO MID NEGATIVE SINGLE DIGITS, IMPROVING SEQUENTIALLY

* VITAMIN SHOPPE SEES FY GROSS MARGIN RATE FLAT WITH 2017, BENEFITTING FROM HIGHER PRODUCT MARGINS, IMPROVEMENT AT NUTRI-FORCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.