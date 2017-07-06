FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Vitec Software Group acquires MV-Nordic in Denmark
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
House price growth weakest in over four years
Economy
House price growth weakest in over four years
Britons will get right to delete online past
Technology
Britons will get right to delete online past
Morkel finishes off England tail, South Africa need 380 to win
sports
Morkel finishes off England tail, South Africa need 380 to win
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 6, 2017 / 10:47 AM / a month ago

BRIEF-Vitec Software Group acquires MV-Nordic in Denmark

Reuters Staff

1 Min Read

July 6 (Reuters) - VITEC SOFTWARE GROUP AB (PUBL)

* REG-VITEC SOFTWARE GROUP AB: VITEC ACQUIRES MV-NORDIC A/S IN DENMARK

* PAYMENT IS IN CASH AND A CONVERTIBLE BOND WITH DEVIATION FROM SHAREHOLDERS' PREFERENTIAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH AUTHORIZATION OF AGM 2017-04-25

* ACQUISITION IS EXPECTED TO DIRECTLY RESULT IN AN INCREASE IN EARNINGS PER SHARE FOR VITEC

* CONVERTIBLE BONDS DURATION IS 3 YEARS, WHICH AT FULL CONVERSION DILUTES CAPITAL BY 0.8% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.