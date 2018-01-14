BRIEF-Vocus Group Announces New Divisional Operating Structure

Jan 15 (Reuters) - Vocus Group Ltd:
* ADVISES TODAY OF DECISION TO SEPARATE ENTERPRISE & WHOLESALE SEGMENT OF VOCUS AUSTRALIA BUSINESS INTO TWO OPERATING SEGMENTS
* MICHAEL SIMMONS, CURRENT CHIEF EXECUTIVE - ENTERPRISE & WHOLESALE WILL NOW LEAD DEDICATED WHOLESALE & INTERNATIONAL DIVISION
* SCOTT CARTER, CURRENT CHIEF EXECUTIVE OF CONSUMER WILL MOVE INTO ROLE OF CHIEF EXECUTIVE OF ENTERPRISE & GOVERNMENT
* APPOINTS SANDRA DE CASTRO AS CHIEF EXECUTIVE - CONSUMER Source text for Eikon: Further company coverage: