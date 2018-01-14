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January 14, 2018 / 10:24 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Vocus Group Announces New Divisional Operating Structure

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Vocus Group Ltd:

* ‍ADVISES TODAY OF DECISION TO SEPARATE ENTERPRISE & WHOLESALE SEGMENT OF VOCUS AUSTRALIA BUSINESS INTO TWO OPERATING SEGMENTS

* MICHAEL SIMMONS, CURRENT CHIEF EXECUTIVE - ENTERPRISE & WHOLESALE WILL NOW LEAD DEDICATED WHOLESALE & INTERNATIONAL DIVISION

* ‍SCOTT CARTER, CURRENT CHIEF EXECUTIVE OF CONSUMER WILL MOVE INTO ROLE OF CHIEF EXECUTIVE OF ENTERPRISE & GOVERNMENT​

* APPOINTS SANDRA DE CASTRO AS CHIEF EXECUTIVE - CONSUMER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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