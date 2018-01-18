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January 18, 2018 / 9:55 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Vornado Realty Reports ‍$34.8 Mln Tax Expense

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Vornado Realty Trust:

* VORNADO REALTY-‍$34.8 MILLION TAX EXPENSE RELATED TO FALL IN TAXABLE REIT UNITS’ DEFERRED TAX ASSETS ON DECREASED TAX RATES UNDER TAX CUTS & JOBS ACT IN Q4​

* VORNADO REALTY TRUST-ON AN FFO BASIS, TAX EXPENSES AMOUNTS AGGREGATE TO REDUCTION OF $0.18/DILUTED SHARE IN Q4

* VORNADO REALTY - ‍$4.8 MILLION EXPENSE RELATED TO DEC 13, 2017 PREPAYMENT OF $450 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF 2.50% SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2019 IN Q4​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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