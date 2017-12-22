FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Walgreens To Reduce Stake In Guangzhou Pharma Corp
Sections
Featured
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 22, 2017 / 11:24 AM / 4 days ago

BRIEF-Walgreens To Reduce Stake In Guangzhou Pharma Corp

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Walgreens Boots Alliance Inc:

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE TO REDUCE STAKE IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS CORPORATION

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - CO WILL SELL A 30% INTEREST IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS CORPORATION TO GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC - UPON COMPLETION, WALGREENS BOOTS ALLIANCE WILL OWN A 20% INTEREST IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS CORPORATION

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC - REDUCE STAKE IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS FOLLOWING OFFER FROM JV PARTNER GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.