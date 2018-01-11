FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Walmart To Raise U.S. Wages, Provide One-Time Bonus, Expand Hourly Maternity And Parental Leave
Sections
Featured
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 11, 2018 / 1:22 PM / a day ago

BRIEF-Walmart To Raise U.S. Wages, Provide One-Time Bonus, Expand Hourly Maternity And Parental Leave

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Wal-Mart Stores Inc:

* WALMART TO RAISE U.S. WAGES, PROVIDE ONE-TIME BONUS AND EXPAND HOURLY MATERNITY AND PARENTAL LEAVE

* WALMART SAYS PLANS TO EXPAND MATERNITY AND PARENTAL LEAVE BENEFITS, PROVIDE ONE-TIME CASH BONUS FOR ELIGIBLE ASSOCIATES OF UP TO $1,000

* WALMART SAYS WILL ALSO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE TO ASSOCIATES ADOPTING A CHILD

* WALMART SAYS PLANS TO INCREASE STARTING WAGE RATE FOR ALL HOURLY ASSOCIATES IN THE U.S. TO $11

* WALMART SAYS ADOPTION BENEFIT TO ASSOCIATES WILL TOTAL $5,000 PER CHILD

* WALMART SAYS INCREASE IN WAGES TO ASSOCIATES WILL TAKE EFFECT IN FEBRUARY

* WALMART SAYS INCREASE IN WAGES TO ASSOCIATES WILL BE ABOUT $300 MILLION INCREMENTAL TO THOSE ALREADY INCLUDED IN NEXT FISCAL YEAR’S PLAN

* WALMART SAYS ONE-TIME BONUS REPRESENTS ADDITIONAL PAYMENT TO ASSOCIATES OF ABOUT $400 MILLION IN CURRENT FISCAL YEAR

* WALMART SAYS PROVIDING FULL-TIME HOURLY ASSOCIATES IN U.S. WITH 10 WEEKS OF PAID MATERNITY LEAVE, 6 WEEKS OF PAID PARENTAL LEAVE

* WALMART SAYS SALARIED ASSOCIATES IN U.S. WILL ALSO RECEIVE 6 WEEKS OF PAID PARENTAL LEAVE

* WALMART SAYS A DISCRETE ONE-TIME CHARGE WILL BE TAKEN IN Q4 OF CURRENT YEAR TO ACCOUNT FOR BONUS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.