FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Russia
The Trump Effect
Sport
Environment
Science
Reuters Investigates
Commentary
Consumer Products & Retail News
March 7, 2018 / 7:52 PM / in 12 hours

BRIEF-Warehouse Group Says H1 Profit Attributable Rose 134.6%

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Warehouse Group Ltd:

* ‍INTERIM DIVIDEND 10.0 CENTS PER SHARE​

* H1 REVENUE FROM ORDINARY ACTIVITIES FROM CONTINUING OPERATIONS NZ$1.60 BILLION, DOWN 0.9 PERCENT

* ADJUSTED NET PROFIT AFTER TAX FOR YEAR EXPECTED TO BE BETWEEN NZ$50.0 MILLION AND NZ$53.0 MILLION​

* H1 ‍ADJUSTED NET PROFIT AFTER TAX NZ$37.7 MILLION, ABOVE GUIDANCE RANGE OF NZ$32-NZ$35 MILLION​

* ‍BOARD EXPECTS SECOND HALF YEAR PERFORMANCE TO BE AT A SIMILAR TO THAT OF H217​

* FY18 ADJUSTED NPAT SUBJECT TO MATERIAL CHANGES IN TRADING CONDITIONS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF NZ$50M TO NZ$53M‍​

* ‍H1 PROFIT ATTRIBUTABLE NZ$31.8 MILLION, UP 134.6%​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.