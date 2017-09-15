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BRIEF-Warehouse REIT raises 150 mln stg via London IPO
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#Financials
September 15, 2017 / 3:17 PM / in a month

BRIEF-Warehouse REIT raises 150 mln stg via London IPO

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 15 (Reuters) - WAREHOUSE REIT PLC IPO-WAR.L:

* ‍SUCCESSFULLY RAISES 150 MLN STG AT INITIAL PUBLIC OFFERING​

* ‍NET PROCEEDS OF ISSUE ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 146.8 MILLION STG​

* ‍IS TARGETING A DIVIDEND YIELD OF 5.5P EQUIVALENT TO A YIELD OF 5.5 PERCENT FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2019, TOTAL RETURN OF AT LEAST 10 PERCENT

* ‍APPLICATION HAS BEEN MADE FOR ADMISSION OF ORDINARY SHARES TO AIM. ADMISSION IS EXPECTED TO OCCUR AT 08.00 AM ON 20 SEPT Source text for Eikon: Further company coverage:

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