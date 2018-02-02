BRIEF-Warehouses De Pauw FY Net Profit Up At 235.2 Million Euros

Feb 2 (Reuters) - Warehouses De Pauw Comm Va:
* FY NET PROFIT (IFRS) EUR 235.2 MILLION VERSUS EUR 130.2 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING PROFIT EUR 142.8 MILLION VERSUS EYR 130.2 MILLION YEAR AGO
* OCCUPANCY RATE AT END DEC 97.4 PERCENT VERSUS 97.0 PERCENT YEAR AGO
* FY PROPERTY RESULT EUR 154.5 MILLION VERSUS EUR 139.7 MILLION YEAR AGO
* FOR 2018, EXPECTS AN EPRA EARNINGS PER SHARE OF 6.00 EUROS, UP 7% FROM 2017
* FY 2017 DIVIDEND CONFIRMED AT 4.50 EUROS PER SHARE, UP 6 PERCENT
* INTENDS TO PROPOSE GROSS DIVIDEND OF 4.80 EUROS OVER 2018, PAYABLE IN 2019
* WDP PROJECTS A MINIMUM AVERAGE OCCUPANCY RATE OF 97% FOR 2018
* STILL AIMS FOR A GEARING RATIO OF BETWEEN 55 AND 60% OVER THE MEDIUM TERM
* TOTAL INVESTMENT VOLUME IDENTIFIED IN 2016-20 GROWTH PLAN IS NOW CLOSE TO 750 MILLION EUROS Source text: bit.ly/2FEKUsP Further company coverage: (Gdynia Newsroom)