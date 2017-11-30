FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Warimpex 9-month ‍Profit Up At 34.2 Million Euros​
Sections
Featured
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Technology
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Preserving ancient Mayan culture through Google
Lifestyle
Preserving ancient Mayan culture through Google
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
November 30, 2017 / 7:07 AM / in a day

BRIEF-Warimpex 9-month ‍Profit Up At 34.2 Million Euros​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - WARIMPEX:

* 9-MONTH ‍PROFIT FOR PERIOD WAS SIGNIFICANTLY HIGHER THAN IN PRIOR-YEAR PERIOD (Q1-3 2016: EUR 6.6 MILLION)​

* ‍HOTEL REVENUES FELL TO EUR 24.6 MILLION (MINUS 38 PER CENT) IN FIRST NINE MONTHS OF YEAR​

* 9-MONTH ‍CONSOLIDATED REVENUES DECLINED TO EUR 35.5 MILLION (MINUS 24 PER CENT)​

* 9-MONTH ‍EBITDA INCREASED FROM EUR 11.1 MILLION TO EUR 31.8 MILLION​

* 9-MONTH ‍EBIT ALSO IMPROVED CONSIDERABLY FROM EUR 14.6 MILLION TO EUR 45.5 MILLION​

* ‍WARIMPEX IS CONFIDENT THAT ITS PROPERTY ASSETS WILL SOON BE BACK ABOVE EUR 300 MILLION MARK​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.