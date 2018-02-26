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February 26, 2018 / 12:08 PM / a day ago

BRIEF-Warrior Met Coal Launches Proposed Offering Of $125 Mln Of Additional 8% Senior Secured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Warrior Met Coal Inc:

* WARRIOR MET COAL LAUNCHES PROPOSED OFFERING OF $125 MILLION OF ADDITIONAL 8.00% SENIOR SECURED NOTES

* WARRIOR MET COAL - ‍ PROPOSES TO OFFER $125 MILLION AMOUNT OF 8.00% SENIOR SECURED NOTES DUE 2024 IN A PRIVATE OFFERING​

* WARRIOR MET COAL - TO USE PROCEEDS OF OFFERING, WITH CASH ON HAND, TO PAY ONE OR MORE DIVIDENDS OF UP TO $350 MILLION TO STOCKHOLDERS ON A PRO RATA BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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