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BRIEF-Wave Life Sciences Reports Data From Preclinical Studies Testing WVE-3972-01
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December 11, 2017 / 12:14 PM / a day ago

BRIEF-Wave Life Sciences Reports Data From Preclinical Studies Testing WVE-3972-01

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Wave Life Sciences Ltd:

* WAVE LIFE SCIENCES - ANNOUNCED DATA FROM PRECLINICAL STUDIES OF WVE-3972-01 FOR TREATMENT OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS AND FRONTOTEMPORAL DEMENTIA

* WAVE LIFE SCIENCES - WVE-3972-01 DEMONSTRATED SUBSTANTIAL REDUCTION IN DISEASE-ASSOCIATED BIOMARKERS & SUPERIOR POTENCY TO STEREORANDOM OLIGONUCLEOTIDES

* WAVE LIFE SCIENCES LTD - CO INTENDS TO INITIATE CLINICAL TRIALS OF WVE-3972-01 IN ALS AND FTD IN Q4 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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