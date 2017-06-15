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BRIEF-Wealthintel, Inc. and TAS Group sign LOI to develop W$T’s disruptive payment technology
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June 15, 2017 / 8:45 AM / 2 months ago

BRIEF-Wealthintel, Inc. and TAS Group sign LOI to develop W$T’s disruptive payment technology

Reuters Staff

1 Min Read

June 15 (Reuters) - TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA :

* WEALTHINTEL, INC. AND TAS GROUP SIGN LETTER OF INTENT TO DEVELOP W$T'S DISRUPTIVE PAYMENT TECHNOLOGY

* TAS, VIA ITS UNIT IN THE UNITED STATES, PLANS TO DEVELOP AND ASSIST WEALTHINTEL IN THE IMPLEMENTATION OF ITS PROPRIETARY INTELLIGENT SYSTEM METHOD OF PAYMENT FINANCE AND SOCIAL COMMERCE NAMED W$T AND INTEGRATE IT, WITH ALL REQUIRED CERTIFICATIONS, WITH OTHER DISRUPTIVE TECHNOLOGY COMPONENTS OF W$T'S GROUNDBREAKING SYSTEM

* FINAL NEGOTIATIONS ARE IN PROGRESS AND A COMPLETE CONTRACT IS ANTICIPATED BY BOTH PARTIES TO BE FINALIZED DURING THE SUMMER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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