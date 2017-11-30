BRIEF-Weight Watchers International Says Co Entered Into A Credit Agreement

Nov 30 (Reuters) - Weight Watchers International Inc :
* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL SAYS ON NOVEMBER 29, 2017, CO ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT - SEC FILING
* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL SAYS CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR SENIOR SECURED FINANCING OF $1,690.0 MILLION IN AGGREGATE - SEC FILING
* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL - CREDIT AGREEMENT CONSISTS OF $1,540.0 MILLION OF SENIOR SECURED TRANCHE B TERM LOANS MATURING IN SEVEN YEARS
* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC - CREDIT AGREEMENT CONSISTS OF A $150.0 MILLION SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY MATURING IN FIVE YEARS Source text: [bit.ly/2AlMq1H] Further company coverage: