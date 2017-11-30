FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Weight Watchers International Says Co Entered Into A Credit Agreement
Sections
Featured
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Technology
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Preserving ancient Mayan culture through Google
Lifestyle
Preserving ancient Mayan culture through Google
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
November 30, 2017 / 9:47 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Weight Watchers International Says Co Entered Into A Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Weight Watchers International Inc :

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL SAYS ON NOVEMBER 29, 2017, CO ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT - SEC FILING​

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL SAYS CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR SENIOR SECURED FINANCING OF $1,690.0 MILLION IN AGGREGATE - SEC FILING

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL - CREDIT AGREEMENT CONSISTS OF $1,540.0 MILLION OF SENIOR SECURED TRANCHE B TERM LOANS MATURING IN SEVEN YEARS

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC - ‍ CREDIT AGREEMENT CONSISTS OF A $150.0 MILLION SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY MATURING IN FIVE YEARS​ Source text: [bit.ly/2AlMq1H] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.