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BRIEF-Wells Fargo To Exit Personal Insurance Business
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#Financials
November 28, 2017 / 9:24 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Wells Fargo To Exit Personal Insurance Business

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Wells Fargo & Co:

* WELLS FARGO TO EXIT PERSONAL INSURANCE BUSINESS

* - IT WILL EXIT PERSONAL INSURANCE BUSINESS AND IMMEDIATELY BEGIN WINDING DOWN MARKETING AND PRODUCT PROMOTION ACTIVITY

* ‍DECISION COMES AFTER A STRATEGIC ASSESSMENT OF BUSINESS, WHICH BEGAN IN EARLY OCTOBER 2017​

* - ‍DECISION TO EXIT PERSONAL INSURANCE BUSINESS DOES NOT IMPACT WELLS FARGO‘S WEALTH & INVESTMENT MANAGEMENT‘S LIFE INSURANCE PRACTICE​

* WELLS FARGO - PERSONAL INSURANCE BUSINESS IS LAST INSURANCE BROKERAGE AGENCY IN CO‘S PORTFOLIO, AND ITS FINANCIAL CONTRIBUTION WAS NOT MATERIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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