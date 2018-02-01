BRIEF-Wereldhave Belgium FY Net Rental Income Up at 50.1 Million Euros

Feb 1 (Reuters) - WERELDHAVE BELGIUM COMM VA:
* FY NET RENTAL INCOME EUR 50.1 MILLION VERSUS EUR 49.7 MILLION YEAR AGO
* FY NET RESULT EUR 54.7 MILLION VERSUS EUR 66.2 MILLION YEAR AGO
* END OF FY 2017 EPRA OCCUPANCY RATE 94.3 PERCENT VERSUS 95.8 PERCENT YEAR AGO
* AT 31 DECEMBER TOTAL INVESTMENT PROPERTIES PORTFOLIO OF EUR 853.6 MILLION VERSUS EUR 819.8 MILLION YEAR AGO
* OPTIONAL DIVIDEND PROPOSAL OF EUR 5.10 GROSS (EUR 3.57 NET)
* AS OF 2018, THE EXTENSION PROJECT IN TOURNAI WILL CONTRIBUTE TO THE NET RESULT FROM CORE ACTIVITIES.
* CLOSING OF CARREFOUR SHOPS WILL HAVE A LIMITED IMPACT ON THE NET RESULT OF CORE ACTIVITIES IN 2018
* FOR 2018, EXPECTS A NET RESULT OF CORE ACTIVITIES IN A RANGE OF € 5.70 - € 5.80 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)