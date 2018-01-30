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January 30, 2018 / 9:10 PM / a day ago

BRIEF-Western New England Bancorp Reports Q4 Loss Per Share $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Western New England Bancorp Inc:

* WESTERN NEW ENGLAND BANCORP, INC. REPORTS RESULTS FOR THREE AND TWELVE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017

* Q4 LOSS PER SHARE $0.01

* Q4 CORE EARNINGS PER SHARE $0.12 EXCLUDING ITEMS

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* INCREASES QUARTERLY DIVIDEND BY 33 PERCENT TO $0.04PER SHARE

* WESTERN NEW ENGLAND BANCORP - ‍ON A SEQUENTIAL QUARTER BASIS, QTRLY NET INTEREST INCOME INCREASED $556,000, OR 3.8%, TO $15.4 MILLION

* RECORDED A $4.0 MILLION, OR $0.13 EARNINGS PER SHARE, ONE-TIME, NON-CASH WRITE DOWN IN Q4 AS A RESULT OF TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage:

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