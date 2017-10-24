BRIEF-WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES Q3 ADJ SHR $0.88 EXCLUDING ITEMS

Oct 24 (Reuters) - Westinghouse Air Brake Technologies Corp :
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.84 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2017 EARNINGS PER SHARE $3.45 TO $3.50 EXCLUDING ITEMS
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.53, REVENUE VIEW $3.84 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP - COMPANY‘S 12-MONTH BACKLOG, A SUBSET OF TOTAL, INCREASED 5 PERCENT TO $2.2 BILLION AT QUARTER-END
* WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP SAYS ADJUSTED OPERATING MARGIN TARGET IN Q4 IS ABOUT 15 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: