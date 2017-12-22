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BRIEF-Westport Fuel Systems Signs MOU With Weichai Power
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#Auto Manufacturing
December 22, 2017 / 1:14 PM / 4 days ago

BRIEF-Westport Fuel Systems Signs MOU With Weichai Power

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Westport Fuel Systems Inc:

* WESTPORT FUEL SYSTEMS SIGNS MOU WITH WEICHAI POWER

* WESTPORT FUEL - MOU SETS FRAMEWORK FOR FINALIZING DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION OF WESTPORT HIGH PRESSURE DIRECT INJECTION TECHNOLOGY IN CHINA

* WESTPORT SAYS MOU STATES CO WILL PROVIDE SUPPORT FOR WESTPORT HPDI DEVELOPMENT ACTIVITIES TO MEET CHINA VI EMISSIONS STANDARDS

* WESTPORT FUEL SYSTEMS INC - CO, WEICHAI POWER ARE EXPECTED TO ENTER INTO DEFINITIVE AGREEMENT IN EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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