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January 29, 2018 / 7:23 AM / 2 days ago

BRIEF-WH Ireland Says Too Early To Evaluate Impact Of MiFID II, reports higher FY revenue

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - WH Ireland Group Plc:

* WH IRELAND GROUP PLC - FY GROUP REVENUE INCREASED BY 12.3% TO £28.6M

* WH IRELAND GROUP PLC - FY OPERATING PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS: £0.4M

* WH IRELAND GROUP PLC - FY TOTAL GROUP RECURRING REVENUE INCREASED TO £13.2M (46% OF TOTAL REVENUE)

* WH IRELAND GROUP PLC - FY PRIVATE WEALTH MANAGEMENT DISCRETIONARY ASSETS INCREASED BY 10.7% TO £1,125M

* WH IRELAND GROUP PLC - REGULATORY CHANGE AND ITS IMPACT IS DISPROPORTIONATELY FELT BY SMALLER COMPANIES SUCH AS OURSELVES

* WH IRELAND GROUP PLC - IT IS TOO EARLY TO EVALUATE IMPACT OF MIFID II

* WH IRELAND GROUP PLC - WE ARE ALERT TO POTENTIAL OPPORTUNITIES THAT MAY PRESENT THEMSELVES AS A RESULT OF THIS MIFIID 2 CHANGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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