BRIEF-WH Smith says says FY pretax profit rose 7 pct

Oct 12 (Reuters) - Wh Smith Plc
* FY GROUP PROFIT BEFORE TAX AT 140 MILLION STG VERSUS 131 MILLION STG YEAR AGO
* FY TRAVEL TRADING PROFIT AT 96 MILLION STG VERSUS 87 MILLION STG YEAR AGO
* FY HIGH STREET TRADING PROFIT AT 62 MILLION STG VERSUS 62 MILLION STG YEAR AGO
* FOR FY, PROFIT IN TRAVEL IS UP 10% TO £96M, NOW OVER 60% OF GROUP TRADING PROFIT
* “WE HAVE WON 273 STORES ACROSS 25 COUNTRIES, INCLUDING NEW STORES IN SINGAPORE AND ROME”
* “ ADDITIONAL £9M OF COST SAVINGS HAVE BEEN IDENTIFIED OVER NEXT THREE YEARS MAKING A TOTAL OF £18M OF WHICH £9M ARE PLANNED FOR 2017/18” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)