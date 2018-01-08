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BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust CFO Wilkes Graham To Resign
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#Financials
January 8, 2018 / 1:24 PM / a day ago

BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust CFO Wilkes Graham To Resign

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - WILKES GRAHAM HAS NOTIFIED OF HIS INTENTION TO RESIGN AS CHIEF FINANCIAL OFFICER

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - GRAHAM‘S RESIGNATION WILL TAKE EFFECT AFTER A TRANSITION PERIOD, EXPECTED TO END ON OR BEFORE MARCH 4

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. ANNOUNCES RESIGNATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER AND SEARCH FOR PERMANENT SUCCESSOR

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - IN PROCESS OF ENGAGING A PROFESSIONAL SEARCH FIRM TO ASSIST IN HIRING OF GRAHAM‘S REPLACEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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