FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
#Financials
January 30, 2018 / 1:25 PM / 2 days ago

BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust Terminates Jon Wheeler As Chairman and CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. TERMINATES JON S. WHEELER AS CHAIRMAN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND PRESIDENT AND NAMES DAVID KELLY AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND PRESIDENT

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - ‍WHEELER ALSO RESIGNED HIS POSITION FROM BOARD OF DIRECTORS​

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - ‍NAMED DAVID KELLY AS CO‘S CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND PRESIDENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.