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BRIEF-Wilex says unit Heidelberg Pharma signs research agreement with Takeda
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June 19, 2017 / 3:21 PM / 2 months ago

BRIEF-Wilex says unit Heidelberg Pharma signs research agreement with Takeda

Reuters Staff

1 Min Read

June 19 (Reuters) - WILEX AG:

* SUBSIDIARY HEIDELBERG PHARMA SIGNS EXCLUSIVE MULTI-TARGET RESEARCH AGREEMENT WITH TAKEDA FOR THE DEVELOPMENT OF ANTIBODY TARGETED AMANITIN CONJUGATES

* ‍UNDER TERMS OF AGREEMENT, HEIDELBERG PHARMA WILL PRODUCE ANTIBODY TARGETED AMANITIN CONJUGATES (ATACS) USING ANTIBODIES FROM TAKEDA'S PROPRIETARY PORTFOLIO FOR UP TO THREE UNDISCLOSED TARGETS​

* ‍UNDER LICENSE AGREEMENT, HEIDELBERG PHARMA WOULD BE ELIGIBLE TO RECEIVE CLINICAL DEVELOPMENT, REGULATORY AND SALES-RELATED MILESTONE PAYMENTS OF UP TO USD 113 MILLION FOR EACH PRODUCT CANDIDATE, AS WELL AS ROYALTIES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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