FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Williams-Sonoma Says Entered Amended And Restated Credit Agreement To Credit Agreement Dated Nov 19, 2014
Sections
Featured
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
January 12, 2018 / 9:35 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Williams-Sonoma Says Entered Amended And Restated Credit Agreement To Credit Agreement Dated Nov 19, 2014

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Williams-Sonoma Inc:

* WILLIAMS-SONOMA SAYS ON JAN 8, ENTERED SEVENTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AMENDING AND REPLACING CO‘S CREDIT AGREEMENT DATED NOV 19, 2014

* WILLIAMS-SONOMA SAYS NEW CREDIT FACILITY ALSO PROVIDES FOR A $300 MILLION UNSECURED TERM LOAN FACILITY

* WILLIAMS-SONOMA SAYS ‍NEW CREDIT FACILITY PROVIDES FOR $500 MILLION UNSECURED REVOLVING LINE OF CREDIT - SEC FILING​

* WILLIAMS-SONOMA - ‍PROCEEDS OF CREDIT FACILITY TO BE USED TO REFINANCE CO'S INDEBTEDNESS UNDER EXISTING SIXTH AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT​ Source text: (bit.ly/2D5oV0N) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.