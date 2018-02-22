FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Technology
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Science
Entertainment
The Wider Image
Consumer Products & Retail News
February 22, 2018 / 9:38 AM / 2 days ago

BRIEF-Wilmar International Posts Q4 Net Profit $‍427.5​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Wilmar International Ltd:

* Q4 NET PROFIT $‍427.5​ MILLION VERSUS $560.8 MILLION A YEAR AGO

* QTRLY REVENUE $11,548.0 MILLION VERSUS $11,947.2 MILLION A YEAR AGO

* ‍PROPOSED A FINAL TAX EXEMPT (ONE-TIER) DIVIDEND OF S$0.07 PER SHARE​

* “BARRING UNFORESEEN CIRCUMSTANCES, PERFORMANCE IN 2018 IS EXPECTED TO BE SATISFACTORY”

* “WE CONTINUE TO WORK ON PROPOSED LISTING OF OUR CHINA OPERATIONS, WITH INTERNAL RESTRUCTURING OF OPERATIONS LARGELY COMPLETED” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.