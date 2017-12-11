FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-WMIH Corp Announces Amendment Of Series B Preferred Stock Terms
Sections
Featured
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
Economy
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
Bold calls and Black Swans - how 2018 may surprise you
Markets
Bold calls and Black Swans - how 2018 may surprise you
War-scarred neighbourhoods in rebel-held Donetsk
wider image
War-scarred neighbourhoods in rebel-held Donetsk
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 11, 2017 / 2:04 PM / a day ago

BRIEF-WMIH Corp Announces Amendment Of Series B Preferred Stock Terms

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - WMIH Corp:

* WMIH CORP. ANNOUNCES AMENDMENT OF SERIES B PREFERRED STOCK TERMS

* WMIH CORP - ‍UNDER TERMS OF AMENDMENT, CONVERSION PRICE OF SERIES B PREFERRED STOCK​ SHALL BE FIXED AT $1.35 PER SHARE OF COMMON STOCK

* WMIH - UNDER TERMS OF AMENDMENT, MANDATORY REDEMPTION DATE OF SERIES B PREFERRED STOCK SHALL BE OCT 5 2019

* WMIH -‍ TERMS OF AMENDMENT INCLUDE SPECIAL DISTRIBUTION OF 19.05 SHARES OF COMMON STOCK/SHARE OF SERIES B PREFERRED STOCK

* WMIH CORP - AMENDMENT TERMS INCLUDE ‍SPECIAL DISTRIBUTION AS A RESULT OF CONSUMMATION OF AN ACQUISITION OR QUALIFIED ACQUISITION​

* WMIH CORP - IN CONNECTION WITH AMENDMENT, CO ALSO ENTERED INTO AN AGREEMENT DATED DEC 8, 2017 WITH KKR FUND HOLDINGS L.P.

* WMIH - ‍AGREEMENT WITH KKR FUND PROVIDES THAT CO WOULD NOT ENTER ANY DEFINITIVE AGREEMENT FOR ACQUISITION WITHOUT APPROVAL OF SERIES A STOCKHOLDER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.