BRIEF-Worldpay Reports Qtrly Adjusted Earnings Per Share $0.97

Feb 28 (Reuters) - Worldpay Inc:
* WORLDPAY REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* QTRLY GAAP NET LOSS PER DILUTED SHARE ATTRIBUTABLE TO VANTIV, INC. $0.37
* QTRLY VANTIV TOTAL REVENUE $1,066 MILLION VERSUS $955 MILLION
* SEES NET REVENUE OF $825 MILLION TO $840 MILLION FOR QUARTER ENDING MARCH 31, 2018
* SEES COMBINED CO NET REVENUE OF $3,800 MILLION TO $3,890 MILLION FOR YEAR ENDING DEC 31, 2018
* SEES Q1 2018 GAAP NET LOSS PER DILUTED SHARE ATTRIBUTABLE TO WORLDPAY, INC BETWEEN $0.51 TO $0.46
* SEES 2018 GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE ATTRIBUTABLE TO WORLDPAY, INC BETWEEN $0.56 - $0.71
* SEES COMBINED CO ADJUSTED NET INCOME PER SHARE OF $0.76 TO $0.79 FOR QUARTER ENDING MARCH 31, 2018
* SEES YEAR ENDED DEC 31, 2018 WORLDPAY INC COMBINED COMPANY ADJUSTED NET INCOME PER SHARE BETWEEN $3.66 - $3.76
* QTRLY, FY RESULTS INCLUDE GAIN OF ABOUT $418.9 MILLION DUE TO IMPACT TO TAX RECEIVABLE AGREEMENT LIABILITY AS A RESULT OF TAX REFORM
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.75, REVENUE VIEW $873.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.66, REVENUE VIEW $3.93 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)