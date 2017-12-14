FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Wynn Resorts Says Reached Agreement To Purchase Land From Wynn Las Vegas For $336 Mln
Sections
Featured
Murdoch bets live sports and news will boost new, smaller Fox
business
Murdoch bets live sports and news will boost new, smaller Fox
Disorderly Brexit risk reduced by EU talks progress - BoE
central banks
Disorderly Brexit risk reduced by EU talks progress - BoE
Six months on, Grenfell fire survivors weep at London memorial
uk
Six months on, Grenfell fire survivors weep at London memorial
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
December 14, 2017 / 6:13 AM / a day ago

BRIEF-Wynn Resorts Says Reached Agreement To Purchase Land From Wynn Las Vegas For $336 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Wynn Resorts Ltd:

* WYNN RESORTS REACHES AGREEMENT TO PURCHASE LAND ACROSS FROM WYNN LAS VEGAS FOR FUTURE DEVELOPMENT

* ‍HAS REACHED AN AGREEMENT TO PURCHASE APPROXIMATELY 38 ACRES OF LAND ON LAS VEGAS STRIP DIRECTLY ACROSS FROM WYNN LAS VEGAS​

* SAYS PURCHASE PRICE OF $336 MILLION

* WYNN RESORTS- ‍AGREEMENT COMPLETES AN ASSEMBLY OF CONTIGUOUS REAL ESTATE OF ABOUT 280 ACRES

* ‍AVERAGE COST OF FULL ASSEMBLY OF 280 ACRES IS LESS THAN $3 MILLION PER ACRE​ Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.