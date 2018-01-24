BRIEF-Xilinx Reports Q3 EPS $0.05

Jan 24 (Reuters) - Xilinx Inc:
* XILINX REPORTS RECORD REVENUES; NINTH CONSECUTIVE QUARTER OF REVENUE GROWTH
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* MARCH QUARTER FISCAL YEAR 2018 SALES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $635 - $665 MILLION
* Q4 REVENUE VIEW $643.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE 69% TO 71% FOR MARCH QUARTER FY 2018
* MARCH QUARTER 2018 TAX RATE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 0 - 5 PCT Source text for Eikon: Further company coverage: