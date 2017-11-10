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BRIEF-Xior Student Housing net rental income up at 12.2 million euros at end september
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November 10, 2017 / 6:23 AM / a day ago

BRIEF-Xior Student Housing net rental income up at 12.2 million euros at end september

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - XIOR STUDENT HOUSING NV:

* NET RESULT (IFRS) AT SEPTEMBER 30 EUR 6.6 MILLION VERSUS EUR 2.0 MILLION YEAR AGO

* 9-MONTH AVERAGE OCCUPANCY RATE OF THE PROPERTY PORTFOLIO WAS 97.7 PERCENT

* AT SEPTEMBER 30, NET RENTAL INCOME EUR 12.2 MILLION VERSUS EUR 7.5 MILLION YEAR AGO

* CONFIRMS EXPECTED FY 2017 EPRA EARNINGS OF EUR 1.40 PER SHARE WITH GROSS DIVIDEND OF EUR 1.20

* AT SEPT 30, 2017, PROPERTY PORTFOLIO EUR 450 MILLION, UP 69.3 VERSUS DEC 31 2016

* 9-MONTH EPRA EARNINGS EUR 0.88 PER SHARE, UP 31% Source text : bit.ly/2hY2HC2 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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