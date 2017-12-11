BRIEF-Xylem To Acquire Pure Technologies, A Leader In Smart Infrastructure Assessment And Management For The Water Industry

Dec 11 (Reuters) - Xylem Inc:
* XYLEM TO ACQUIRE PURE TECHNOLOGIES, A LEADER IN SMART INFRASTRUCTURE ASSESSMENT AND MANAGEMENT FOR THE WATER INDUSTRY
* XYLEM INC - DEAL EXPECTED TO BE MODESTLY ACCRETIVE TO 2018 ADJUSTED EARNINGS
* XYLEM INC - XYLEM WILL FINANCE TRANSACTION WITH CASH AND LOW INTEREST, SHORT-TERM DEBT
* XYLEM INC - PURE‘S BOARD OF DIRECTORS HAS UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION AND RECOMMENDS THAT PURE SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOR OF TRANSACTION
* XYLEM INC - DEFINITIVE AGREEMENT PROVIDES FOR PAYMENT OF A TERMINATION FEE OF CAD$25 MILLION TO XYLEM IN CERTAIN CIRCUMSTANCES Source text for Eikon: Further company coverage: