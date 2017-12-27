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BRIEF-Yangtze River Development To Buy All Interests Of Wuhan Economic Development Port‍
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December 27, 2017 / 10:25 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Yangtze River Development To Buy All Interests Of Wuhan Economic Development Port‍

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Yangtze River Development Ltd:

* YANGTZE RIVER DEVELOPMENT - ON DEC 26, CO ENTERED AGREEMENT WITH SHAREHOLDERS OF WUHAN ECONOMIC DEVELOPMENT PORT TO BUY ALL INTERESTS OF WUHAN ‍

* YANGTZE RIVER DEVELOPMENT - AS PER AGREEMENT, SHAREHOLDERS OF WUHAN WILL ACQUIRE ALL EQUITY INTEREST HELD BY CO IN CO‘S UNIT ENERGETIC MIND

* YANGTZE - ON EXECUTION OF AGREEMENT, SHAREHOLDERS OF WUHAN WILL UNDERGO REORGANIZATION, BECOME LIMITED LIABILITY COMPANY OWNED BY A BVI ENTITY

* YANGTZE-DEAL CONSIDERATION TO BE FIRST OFFSET AGAINST BOTH PARTIES OF TARGET COS LEAVING BALANCE OF RMB 600 MILLION TO BE PAID BY CO TO WUHAN SHAREHOLDERS Source text: (bit.ly/2pI4Nw7) Further company coverage:

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