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BRIEF-Yantai North Andre Juice Co Announces Disposal Of Unit Binzhou Andre​
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December 11, 2017 / 3:19 PM / a day ago

BRIEF-Yantai North Andre Juice Co Announces Disposal Of Unit Binzhou Andre​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Yantai North Andre Juice Co Ltd :

* CO ENTERS YANTAI NORTH ANDRE JUICE EQUITY TRANSFER AGREEMENT WITH SHANDONG JINYE

* ‍UNIT ANDRE JUICE ENTERS ANDRE JUICE (BVI) EQUITY TRANSFER AGREEMENT WITH SHANDONG JINYE​

* ‍PURSUANT TO AGREEMENTS, SHANDONG JINYE TO ACQUIRE FROM EACH OF CO THEIR RESPECTIVE 75% AND 25% STAKE IN BINZHOU ANDRE​

* ‍YANTAI NORTH ANDRE JUICE EQUITY TRANSFER DEAL FOR HK$75 MILLION, ANDRE JUICE (BVI) EQUITY TRANSFER DEAL FOR HK$25 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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