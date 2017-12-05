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BRIEF-YIT To Construct Deep Level Tunnels In A Gold Mine
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December 5, 2017 / 7:25 AM / a day ago

BRIEF-YIT To Construct Deep Level Tunnels In A Gold Mine

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Yit Oyj:

* YIT AND AGNICO EAGLE FINLAND HAVE SIGNED A CONTRACT TO CONSTRUCT THE DEEP LEVEL TUNNELS IN A GOLD MINE DURING THE COMING YEARS

* YIT AND AGNICO EAGLE FINLAND HAVE SIGNED A CONTRACT TO CONSTRUCT THE DEEP LEVEL TUNNELS IN A GOLD MINE DURING THE COMING YEARS

* YIT OYJ - CONTRACT INCLUDES EXCAVATION AND REINFORCEMENT WORK OF TUNNELS TO BE CONSTRUCTED

* YIT OYJ - TOTAL VALUE OF CONTRACT IS APPROXIMATELY EUR 35 MILLION

* YIT OYJ - VALUE OF CONTRACT WILL BE BOOKED IN ORDER BACKLOG IN LAST QUARTER OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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