FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-YNAP FY Prelim. Net Revenues At EUR 2.1 Bln
Sections
Featured
Inflation falls back for first time since June as Brexit hit wanes
economy
Inflation falls back for first time since June as Brexit hit wanes
Macron to act on Calais migrants, admits Brexit worries
brexit
Macron to act on Calais migrants, admits Brexit worries
Without rain, South Africa's Cape Town may run out of water by April
environment
Without rain, South Africa's Cape Town may run out of water by April
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 15, 2018 / 5:00 PM / a day ago

BRIEF-YNAP FY Prelim. Net Revenues At EUR 2.1 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA:

* YNAP SAYS FY PRELIM NET REVENUES AT EUR 2.1 BILLION VERSUS THOMSON REUTERS ESTIMATE OF EUR 2.10 BILLION

* YNAP SAYS FY PRELIM NET REVENUE REPORTED GROWTH 11.8 PERCENT, ORGANIC GROWTH 16.9 PERCENT

* YNAP SAYS FY PRELIM AVERAGE ORDER VALUE OF EUR 328 VERSUS EUR 334 YEAR AGO

* YNAP SAYS FY PRELIM ORDERS OF 9.5 MILLION VERSUS 8.4 MILLION YEAR AGO

* YNAP CEO FEDERICO MARCHETTI SAYS PRODUCT AVAILABILITY FOR THE OUTNET FULLY RESTORED AFTER MIGRATION ISSUES AT LOGISTICS CENTRES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.