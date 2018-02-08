BRIEF-Yum! Brands To Purchase $200 Mln Of Common Stock From Grubhub

Feb 8 (Reuters) - Grubhub Inc:
* YUM! BRANDS AND GRUBHUB ANNOUNCE NEW U.S. GROWTH PARTNERSHIP
* PIZZA HUT U.S. PRESIDENT ARTIE STARRS TO JOIN GRUBHUB BOARD OF DIRECTORS AS AN INDEPENDENT DIRECTOR
* DEAL INITIALLY INCLUDES ONLINE ORDERING FOR PICKUP AND DELIVERY FROM KFC AND TACO BELL RESTAURANTS IN U.S.
* YUM ALSO ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH GRUBHUB TO PURCHASE $200 MILLION OF COMMON STOCK
* AS A PART OF PARTNERSHIP, GRUBHUB WILL EXPAND ITS BOARD OF DIRECTORS FROM NINE TO 10 MEMBERS
* SAYS KFC, TACO BELL AND GRUBHUB WILL WORK WITH FRANCHISEES TO TEST AND ROLL OUT ONLINE ORDERING FOR PICKUP AND DELIVERY
* NEW PARTNERSHIP TO DRIVE INCREMENTAL SALES TO KFC AND TACO BELL RESTAURANTS IN U.S. THROUGH ONLINE ORDERING FOR PICKUP AND DELIVERY Source text for Eikon: Further company coverage: