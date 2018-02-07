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February 7, 2018 / 2:08 PM / a day ago

BRIEF-Zain Kuwait Q4 Profit Rises

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY :

* Q4 GROUP NET INCOME REACHED 37 MILLION DINARS REFLECTING 16 PERCENT INCREASE YOY

* Q4 GROUP REVENUE 262 MILLION DINARS

* BOARD PROPOSES CASH DIVIDEND OF 35 FILS PER SHARE FOR 2017

* FY NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS 159.8 MILLION DINARS VERSUS 156.7 MILLION DINARS YEAR AGO

* FY TOTAL OPERATING REVENUE 1.03 BILLION DINARS VERSUS 1.09 BILLION DINARS YEAR AGO

* CURRENCY DEVALUATION IMPACT IN SUDAN AFFECTED BOTH ZAIN GROUP’S FULL-YEAR AND Q4 2017 FINANCIALS

* AS AT END-DEC, ZAIN SERVES 46.6 MILLION CUSTOMERS, REFLECTING 1 PERCENT DECREASE YEAR-ON-YEAR

* CURRENCY TRANSLATION IMPACT IN SUDAN AFFECTS GROUP 2017 NET PROFIT BY $82 MILLION

* ZAIN SAUDI ARABIA RECORDS ANNUAL NET PROFIT FOR FIRST TIME SINCE INCEPTION

* ZAIN IRAQ RETURNS TO PROFIT AS CUSTOMER BASE RISES 16 PERCENT Source: (bit.ly/2FUpTuo) Source: (bit.ly/2E7y2PF) Further company coverage:

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