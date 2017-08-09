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BRIEF-Zamano confirms intention to wind down existing business lines
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August 9, 2017 / 6:33 AM / 5 days ago

BRIEF-Zamano confirms intention to wind down existing business lines

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - ZAMANO PLC

* POTENTIAL DISPOSAL

* WIND DOWN OF BUSINESS LINES WOULD MOST EFFECTIVELY BE COMPLETED BY A SALE OF REMAINING OPERATING BUSINESS AND ASSETS COMPRISING PSMS BUSINESS

* COMPANY IS IN DISCUSSIONS WITH A NUMBER OF PARTIES, AND BOARD BELIEVES IT IS CLOSE TO EXECUTING A TRANSACTION WITH A PREFERRED PARTY.

* ANY TRANSACTION IF IT PROCEEDS WILL BE FOR A NOMINAL CONSIDERATION

* WILL BE REQUIRED TO MAKE CASH CONTRIBUTION TO BUSINESS TO PROVIDE WITH ADEQUATE WORKING CAPITAL,IN RESPECT OF POTENTIAL LIABILITIES AFTER SALE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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