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#Mergers & Acquisitons - Americas
November 27, 2017 / 1:07 PM / in a day

BRIEF-Zayo To Acquire Spread Networks

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Zayo Group Holdings Inc:

* ZAYO TO ACQUIRE SPREAD NETWORKS

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC - DEAL FOR ‍$127 MILLION IN CASH​

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC- ‍ALL-CASH TRANSACTION IS EXPECTED TO BE FUNDED WITH CASH ON HAND AND DEBT​

* ZAYO GROUP - ‍FOR QUARTER ENDING DEC 31, 2017, SPREAD NETWORKS EXPECTED TO GENERATE $22.8 MILLION IN ANNUALIZED REVENUE,$7.5 MILLION IN ANNUALIZED EBITDA​

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC- ‍ZAYO EXPECTS TO REACH $10.5 MILLION IN ANNUALIZED EBITDA FROM SPREAD ACQUISITION BY SEPTEMBER 30, 2018 QUARTER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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