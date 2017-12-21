FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Zomedica Pharma Enters License And Supply Agreement With Celsee For Cancer Liquid Biopsy Platform
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
December 21, 2017 / 12:00 PM / 5 days ago

BRIEF-Zomedica Pharma Enters License And Supply Agreement With Celsee For Cancer Liquid Biopsy Platform

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Zomedica Pharmaceuticals Corp:

* ZOMEDICA PHARMACEUTICALS CORP. ENTERS INTO LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT WITH CELSEE, INC. FOR CANCER LIQUID BIOPSY PLATFORM

* ZOMEDICA PHARMACEUTICALS CORP - EXPECTS TO COMMENCE CLINICAL VALIDATION OF CELSEE‘S CTC DETECTION TECHNOLOGY IN FIRST HALF OF 2018

* ZOMEDICA PHARMACEUTICALS CORP - EXPECTS TO COMMENCE MARKETING OF ZM-017 DURING SECOND HALF OF 2018

* ZOMEDICA PHARMACEUTICALS - CO TO HAVE ANIMAL HEALTH GLOBAL RIGHTS TO DEVELOP & MARKET CELSEE‘S LIQUID BIOPSY PLATFORM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.