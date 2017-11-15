FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Zooplus 9-mth EBT at EUR 4.2 mln
Sections
Featured
Report that Britain will raise Brexit bill offer is speculation, says May's spokesman
The road to Brexit
Report that Britain will raise Brexit bill offer is speculation, says May's spokesman
Da Vinci portrait of Christ sells for record $450 million
Arts
Da Vinci portrait of Christ sells for record $450 million
Rise in broadcasting income lifts Manchester United revenue
Sport
Rise in broadcasting income lifts Manchester United revenue
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 15, 2017 / 6:40 AM / a day ago

BRIEF-Zooplus 9-mth EBT at EUR 4.2 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 15 (Reuters) - ZOOPLUS AG:

* DGAP-NEWS: ZOOPLUS AG: SIGNIFICANT GROWTH ACCELERATION IN THE THIRD QUARTER OF 2017

* ‍SALES INCREASE 22% YEAR-ON-YEAR IN Q3 OF 2017 AFTER RISING 18% IN Q2​

* ‍COMPANY CONFIRMS SALES AND EARNINGS FORECAST UPDATED IN SEPTEMBER 2017 FOR FULL-YEAR 2017​

* ‍EARNINGS BEFORE TAXES (EBT) IN FIRST NINE MONTHS OF 2017 AMOUNT TO EUR 4.2 M​

* ‍SALES IN FIRST NINE MONTHS OF FINANCIAL YEAR INCREASE 21% TO EUR 795 M​

* ‍EARNINGS BEFORE TAXES (EBT) IN FIRST NINE MONTHS OF 2017 REACHED A LEVEL OF EUR 4.2 M (9M 2016: EUR 11.1 M)​

* EBT AFFECTED BY STRONGER EMPHASIS ON EXPANDING MARKET POSITION AND ADDITIONAL INVESTMENTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.