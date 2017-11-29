FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ZPG Plc posts FY pretax ‍profit of 48.1 mln pounds
Sections
Featured
UK funds raise equities, see no end to bull run yet - Reuters poll
market analysis
UK funds raise equities, see no end to bull run yet - Reuters poll
UK fracking is geologically flawed - study
uk
UK fracking is geologically flawed - study
For some Russian oligarchs, sanctions risk makes Putin awkward to know
russia
For some Russian oligarchs, sanctions risk makes Putin awkward to know
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 29, 2017 / 7:18 AM / a day ago

BRIEF-ZPG Plc posts FY pretax ‍profit of 48.1 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - ZPG PLC:

* FY REVENUE INCREASE OF 24% TO £244.5 MILLION​

* ‍RECORD TRAFFIC OF 648 MILLION VISITS TO PLATFORM IN FY GENERATING RECORD OF OVER 56 MILLION PARTNER LEADS​

* ‍MANAGEMENT REMAINS COMFORTABLE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS FOR FY18​

* ‍ZPG HAS HAD A GOOD START TO 2018 FINANCIAL YEAR ACROSS BOTH DIVISIONS​

* SAYS FY ‍REVENUE INCREASE OF 24% TO £244.5 MILLION & ADJUSTED EBITDA INCREASE OF 25% TO £96.4 MILLION​

* SAYS ‍RECORD TRAFFIC OF 648 MILLION VISITS TO PLATFORM GENERATING RECORD OF OVER 56 MILLION PARTNER LEADS IN FY ​

* FY ‍PROFIT BEFORE TAX 48.1 MILLION POUNDS VERSUS 46.2​ MILLION POUNDS

* SAYS ‍COMPANY MAINTAINS A TARGET DIVIDEND PAY-OUT RATIO OF 35-45% OF PROFITS EXCLUDING SHARE-BASED PAYMENTS AND EXCEPTIONAL ITEMS

* IN LIGHT OF CONTINUED MACROECONOMIC UNCERTAINTY FROM UK‘S EU REFERENDUM, HAS BEEN NO MATERIAL CHANGE TO SEVERITY OF RISK FOR COMPANY THROUGHOUT YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.