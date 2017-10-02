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BRIEF-Zueblin Immobilien Holding completes ‍refinancing of Swiss real estate portfolio ​
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October 2, 2017 / 3:48 PM / 17 days ago

BRIEF-Zueblin Immobilien Holding completes ‍refinancing of Swiss real estate portfolio ​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

* ‍REFINANCING OF SWISS REAL ESTATE PORTFOLIO COMPLETED​

* ‍FOREIGN CURRENCY GAINS REALIZED IN CONNECTION WITH SALE OF GERMAN REAL ESTATE PORTFOLIO​

* ‍AGREED ON FIVE YEAR SENIOR REVOLVING FRAMEWORK CREDIT FACILITY IN AMOUNT OF CHF 118M WITH SWISS CANTONAL BANK​

* ‍FACILITY REPLACED FORMER SYNDICATE FINANCING IN AMOUNT OF CHF 118M​

* A SWAP AGREEMENT WAS TERMINATED AT CURRENT MARKET PRICE, RESULTING IN A CASH OUTFLOW OF CHF 19.2M​

* ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING - ‍USED CASH PROCEEDS FROM SALE OF GERMAN PORTFOLIO AND HAS DRAWN FROM NEW CREDIT FACILITY ONLY A PARTIAL AMOUNT OF CHF 66M​

* ‍REALIZED A CURRENCY GAIN IN AMOUNT OF CHF 3.4M​

* CURRENT OUTLOOK FOR THE SEMI-ANNUAL RESULT: NET OPERATING INCOME CHF 3.5M – CHF 3.8M‍​

* CURRENT OUTLOOK FOR THE SEMI-ANNUAL RESULT: NET COMPREHENSIVE RESULT CHF 5.0M – CHF 5.5M Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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