BTP-rendimento decennale scende a minimi da quasi un mese a 2,048%

MILANO, 16 ottobre (Reuters) - Dopo una partenza un po’ dubbiosa, i Btp virano con decisione al rialzo riprendendo quindi il trend della scorsa settimana.

Il rendimento del decennale di riferimento ha così aggiornato i minimi da quasi un mese scendendo a 2,048%, dopo la chiusura di venerdì a 2,060%, registrata sulla scia delle attese di un prolungamento di nove mesi degli acquisti della Banca centrale europea, che procederebbero a un ritmo più contenuto. C‘è quindi attesa per il meeting Bce della prossima settimana, in agenda per i giorni 25 e 26 ottobre. In questa occasione dovrebbe essere annunciata una ricalibratura del Qe.

Attorno alle 13,50 il decennale di riferimento rende 2,052%, mentre lo spread Italia-Germania si attesta a 167 punti base, da una chiusura venerdì a 166.

