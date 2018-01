UPDATE 2-Big Bash League Scoreboard

Jan 20 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 34 between Perth Scorchers and Hobart Hurricanes on Saturday at Perth, Australia Perth Scorchers win by 5 wickets Hobart Hurricanes 1st innings Matthew Wade c Sam Whiteman b Joel Paris 31 D'Arcy Short c Ashton Agar b Matthew Kelly 11 George Bailey b Matthew Kelly 37 Ben McDermott st Cameron Bancroft b Ashton Agar 8 Daniel Christian b Ashton Agar 1 Simon Milenko Not Out 66 Jofra Archer Not Out 3 Extras 0b 5lb 1nb 0pen 4w 10 Total (20.0 overs) 167-5 Fall of Wickets : 1-41 Wade, 2-51 Short, 3-66 McDermott, 4-68 Christian, 5-138 Bailey Did Not Bat : Boyce, Rose, Rogers, Mills Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mitchell Johnson 4 0 35 0 8.75 2w Joel Paris 4 0 46 1 11.50 Matthew Kelly 4 0 23 2 5.75 1w Ashton Agar 4 1 14 2 3.50 Tim Bresnan 4 0 44 0 11.00 1w 1nb ...................................................... Perth Scorchers 1st innings Sam Whiteman c D'Arcy Short b Tom Rogers 1 Michael Klinger b Jofra Archer 17 Cameron Bancroft c Matthew Wade b Tymal Mills 54 Hilton Cartwright b Daniel Christian 17 Ashton Turner Not Out 50 Adam Voges Run Out Jofra Archer 11 Ashton Agar Not Out 13 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 3w 5 Total (19.2 overs) 168-5 Fall of Wickets : 1-2 Whiteman, 2-34 Klinger, 3-78 Cartwright, 4-114 Bancroft, 5-127 Voges Did Not Bat : Bresnan, Kelly, Paris, Johnson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tom Rogers 4 0 29 1 7.25 Clive Rose 2 0 15 0 7.50 Jofra Archer 3.2 0 31 1 9.30 Tymal Mills 4 0 25 1 6.25 1w Cameron Boyce 2 0 30 0 15.00 D'Arcy Short 1 0 8 0 8.00 1w Daniel Christian 3 0 28 1 9.33 ............................... Umpire Shawn Craig Umpire Donovan Koch Video John Ward Match Referee Robert Stratford